بيان من الصحة حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا: قد نضطر لإعادة الحظر العام

أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، بيانًا حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا، فيما حذرت من أن التهاون بالإجراءات الوقائية سيعيد فرض القيود بما فيها الحظر العام للتجوال.
لمحت الصحة إلى أنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات الوقائية الشديدة من الحظر العام للبلاد وغلق كافة المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية
وقال البيان الذي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "وزارة الصحة تراقب بدقة الموقف الوبائي الخطير لإصابات كوفيد ١٩ ووفياته في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة البريطانية وبعض دول المنطقة بعد تفشي السلالة الجديدة والتي تمتاز بسرعة انتشارها وإصابتها لكافة الفئات العمرية وبضمنها فئة الأطفال، والذي بات يهدد أنظمتها الصحية بشكل خطير حيث تعاني مؤسساتها الصحية من اكتظاظ الحالات الخطرة والحرجة لذلك اضطرت تلك الدول لتشديد إجراءاتها الاحترازية الوقائية للسيطرة على التفشي الوبائي من خلال غلق كافة المؤسسات وحظر الأنشطة التجارية والاجتماعية والثقافية للحفاظ على حياة مواطنيها وتقليل الوفيات".
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وأضاف البيان أن "تحسن الموقف الوبائي في العراق بشكل كبير والذي تعكسه استمرار زيادة نسب الشفاء مع انخفاض عدد الإصابات والوفيات لن يجعل بلدنا في مأمن من خطر ارتفاع نسب الإصابات مرة أخرى بسبب استمرار سفر العراقيين والإجانب من الدول ذات التفشي الوبائي إلى العراق وبالعكس، والذي يدعونا لاتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين لمنع دخول السلالات المتحورة الجديدة لفايروس كورونا الخطير".
وتابعت الوزارة، أنه "استنادًا إلى مسؤولياتها الرقابية والوقائية فقد رصدت فرقنا الصحية في بغداد والمحافظات تهاونًا كبيرًا للالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة وهي ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين، واستئناف العادات الاجتماعية المتعارفة من قبيل المصافحة والمعانقة والتقبيل إلى سابق عهدها قبل ظهور أزمة كوفيد-١٩، وهذه المؤشرات خطيرة جدًا وتنذر بعودة ارتفاع الإصابات وتفشي الوباء مرة أخرى بعد ظهور السلالات الجديدة، ولا بد من التذكير لخطورة تلك العادات الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في نقل العدوى من الاشخاص المصابين بدون أعراض إلى المخالطين الأصحاء، وهذا يحتم علينا ترك هذه العادات حاليًا".
ومضى البيان بالقول إن "وزارة الصحة والبيئة تهيب بالمواطنين الكرام للحذر التام والانتباه الشديد لأهمية الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب العادات الاجتماعية ذات الاختلاط الكبير والتماس المباشر، لمنع ارتفاع الإصابات والوفيات مرة أخرى وعندها سنضطر لاتخاذ الإجراءات الوقائية الشديدة من الحظر العام للبلاد وغلق كافة المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية".
كما أكدت الوزارة على "دور وسائل الإعلام كافة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وشيوخ العشائر لتكثيف نشاطاتها التوعوية وحث المواطنين الكرام على الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها، وتحمل المسؤولية الجماعية للحفاظ على التقدم الذي أحرزناه في مجال السيطرة على الوباء في بلدنا".
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