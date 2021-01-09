بيان من الصحة حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا: قد نضطر لإعادة الحظر العام

2021/01/09 | 12:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، بيانًا حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا، فيما حذرت من أن التهاون بالإجراءات الوقائية سيعيد فرض القيود بما فيها الحظر العام للتجوال.

لمحت الصحة إلى أنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات الوقائية الشديدة من الحظر العام للبلاد وغلق كافة المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية

وقال البيان الذي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "وزارة الصحة تراقب بدقة الموقف الوبائي الخطير لإصابات كوفيد ١٩ ووفياته في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة البريطانية وبعض دول المنطقة بعد تفشي السلالة الجديدة والتي تمتاز بسرعة انتشارها وإصابتها لكافة الفئات العمرية وبضمنها فئة الأطفال، والذي بات يهدد أنظمتها الصحية بشكل خطير حيث تعاني مؤسساتها الصحية من اكتظاظ الحالات الخطرة والحرجة لذلك اضطرت تلك الدول لتشديد إجراءاتها الاحترازية الوقائية للسيطرة على التفشي الوبائي من خلال غلق كافة المؤسسات وحظر الأنشطة التجارية والاجتماعية والثقافية للحفاظ على حياة مواطنيها وتقليل الوفيات".

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وأضاف البيان أن "تحسن الموقف الوبائي في العراق بشكل كبير والذي تعكسه استمرار زيادة نسب الشفاء مع انخفاض عدد الإصابات والوفيات لن يجعل بلدنا في مأمن من خطر ارتفاع نسب الإصابات مرة أخرى بسبب استمرار سفر العراقيين والإجانب من الدول ذات التفشي الوبائي إلى العراق وبالعكس، والذي يدعونا لاتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين لمنع دخول السلالات المتحورة الجديدة لفايروس كورونا الخطير".

وتابعت الوزارة، أنه "استنادًا إلى مسؤولياتها الرقابية والوقائية فقد رصدت فرقنا الصحية في بغداد والمحافظات تهاونًا كبيرًا للالتزام بالإجراءات الوقائية المعروفة وهي ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين، واستئناف العادات الاجتماعية المتعارفة من قبيل المصافحة والمعانقة والتقبيل إلى سابق عهدها قبل ظهور أزمة كوفيد-١٩، وهذه المؤشرات خطيرة جدًا وتنذر بعودة ارتفاع الإصابات وتفشي الوباء مرة أخرى بعد ظهور السلالات الجديدة، ولا بد من التذكير لخطورة تلك العادات الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في نقل العدوى من الاشخاص المصابين بدون أعراض إلى المخالطين الأصحاء، وهذا يحتم علينا ترك هذه العادات حاليًا".

ومضى البيان بالقول إن "وزارة الصحة والبيئة تهيب بالمواطنين الكرام للحذر التام والانتباه الشديد لأهمية الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب العادات الاجتماعية ذات الاختلاط الكبير والتماس المباشر، لمنع ارتفاع الإصابات والوفيات مرة أخرى وعندها سنضطر لاتخاذ الإجراءات الوقائية الشديدة من الحظر العام للبلاد وغلق كافة المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية".

كما أكدت الوزارة على "دور وسائل الإعلام كافة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وشيوخ العشائر لتكثيف نشاطاتها التوعوية وحث المواطنين الكرام على الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها، وتحمل المسؤولية الجماعية للحفاظ على التقدم الذي أحرزناه في مجال السيطرة على الوباء في بلدنا".

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