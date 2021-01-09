القبض على عصابة نفذت ١٧ عملية تجارة بالاعضاء البشرية في واسط

2021/01/09 | 12:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، عن القاء القبض على عصابة نفذت (١٧) عملية تجارة بالاعضاء البشرية في محافظة واسط.وقالت الوكالة في بيان، انه “من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود احدى عصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالاعضاء البشرية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية […]

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