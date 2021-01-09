واسط: الاستخبارات تصطاد أكبر عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية!

2021/01/09 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، إلقاء القبض على عصابة نفذت 17 عملية تجارة بالأعضاء البشرية في محافظة واسط.

وقالت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الثاني 2021) إنه "من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود إحدى عصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالأعضاء البشرية ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة واسط في وزارة الداخلية وبعد كثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا قيامهم بـ(١٧) عملية لتجارة الأعضاء البشرية في محافظة واسط".

وأضاف البيان أنهم "يشكلون شبكة إجرامية مختصة بتلك التجارة مرتبطة بمحافظة بغداد، كما واعترفا قيام اثنين منهم ببيع كليتيهما مقابل مبالغ مالية".

وأكدت الوكالة على "توقيفهم وفق احكام المادة (١٦) من قانون الاتجار بالأعضاء البشرية حسب قرار السيد قاضي التحقيق".

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