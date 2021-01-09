انخفاض اسعار الدولار بالاسواق العراقية

2021/01/09 | 12:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية في العراق اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021) انخفاضا....

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