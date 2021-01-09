2021/01/09 | 12:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن القاء القبض على عصابة نفذت (١٧) عملية تجارة بالاعضاء البشرية في محافظة واسط.

وذكر بيان للوكالة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود احدى عصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالاعضاء البشرية ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة واسط في وزارة الداخلية وبعد كثيف الجهد الاستخباري تم القاء القبض على ثلاثة متهمين بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد”.

وأضاف البيان أنه “من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا قيامهم بـ(١٧) عملية لتجارة الاعضاء البشرية في محافظة واسط ،فضلاً عن كونهم ضمن شبكة اجرامية مختصة بتلك التجارة مرتبطة بمحافظة بغداد، كما واعترفا قيام اثنين منهم ببيع كليتيهما مقابل مبالغ مالية”.

وأشار البيان إلى أنه “تم توقيفهم وفق احكام المادة (١٦) من قانون الاتجار بالاعضاء البشرية حسب قرار السيد قاضي التحقيق”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعصابة نفذت 17 عملية اتجار بالبشر في واسط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بعصابة نفذت 17 عملية اتجار بالبشر في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).