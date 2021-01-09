2021/01/09 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفي وتوضيح:

هيئة الإستثمار تنفي رفع سعر الوحدات السكنية في بسماية وتؤكد عدم وجود انعكاسات مالية لقرار تغيير سعر صرف الدولار

انتشرت خلال هذه الايام، في مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن نية هيئة الاستثمار الوطنية تغيير أسعار الوحدات السكنية في مشروع بسماية.

تود رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتورة سها داوود نجار توضيح ما يلي:

- لم يصدر عن الهيئة قرار برفع سعر الوحدات السكنية فى بسماية، سواء التي تم بيعها أو المنفذة حديثاً، نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية.

- نلفت عناية المواطنين بأن تكلفة الجزء الحالي من المشروع و المكون من 35 الف وحدة سكنية قد تم تسديدها على سعر الصرف القديم 1.180 لذلك لا يوجد انعكاسات مالية على كلفة المشروع فى هذه المرحلة.

- من المتوقع الانتهاء من تنفيذ وتسليم الـ 35 ألف وحدة فى نهاية عام 2022 وستبقى الأسعار على ما هي عليه.

- نود الإشارة إلى أن الهيئة تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار سعر الوحدات السكنية فى المراحل اللاحقة عن طريق إيجاد سبل تخفيض كلفة البناء.

- ستقوم الهيئة بالإعلان قريباً عن التعليمات الجديدة لبيع الوحدات السكنية والتي تتضمن خفض الدفعة المقدمة وسعر الفائدة ومدة التسديد عند الانتهاء من التفاوض مع المصارف المقرضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة الاستثمار ترد على أنباء رفعها سعر الوحدات السكنية في بسماية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة الاستثمار ترد على أنباء رفعها سعر الوحدات السكنية في بسماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).