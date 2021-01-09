2021/01/09 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021)، الإطاحة بعصابة نفذت 17 عملية للاتجار بالبشر، في محافظة واسط.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود احدى عصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالأعضاء البشرية، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة واسط في وزارة الداخلية".

وأضافت، أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري، تم القاء القبض على ثلاثة متهمين بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا قيامهم بـ (17) عملية لتجارة الاعضاء البشرية في محافظة واسط".

وأشارت الى أن عناصر العصابة كانوا "ضمن شبكة اجرامية مختصة بتلك التجارة مرتبطة بمحافظة بغداد".

واعترف عناصر العصابة، بحسب البيان، بـ "قيام اثنين منهم ببيع كليتيهما مقابل مبالغ مالية".

وأشارت إلى "توقيفهم وفق احكام المادة (16) من قانون الاتجار بالأعضاء البشرية حسب قرار قاضي التحقيق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعصابة نفذت 17 عملية اتجار بالأعضاء البشرية في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بعصابة نفذت 17 عملية اتجار بالأعضاء البشرية في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).