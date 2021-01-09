العنكوشي يشكل كتلة سياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة

2021/01/09 | 12:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

قال رئيس مجلس إدارة نادي الديوانية، حسين علي العنكوشي، اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021)، إنه بصدد تشكيل كتلة سياسية للمشاركة في الانتخابات المبكرة المزمع اجراؤها في حزيران المقبل.

وذكر العنكوشي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "ينفي نفياً قاطعاً الدخول في الكتلة التي أعلنت عنها وزير الرياضة السابق، عبد الحسين عبطان، تحت عنوان (تجمع اقتدار)".

وأضاف، أنه "بصدد إكمال تشكيل كتلة انتخابية، للدخول في الانتخابات النيابية المقبلة".

وعن نادي الديوانية، قال العنكوشي إن هناك "مجموعة تعاقدات جديدة مع لاعبين مثلوا المنتخب الوطني سابقاً".

ولم يفصح العنكوشي عن اسماء اللاعبين الذي ينوي النادي التعاقد معهم، لكنه نفى أن يكون مصطفى كريم، نجم المنتخب الوطني سابقاً، من بينهم، وذلك بعد تداول أنباء حول قرب التعاقد معه.

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