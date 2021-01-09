المالكي يهنىء الشرطة العراقية في ذكرى تإسيسها

2021/01/09 | 12:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد/نينا/ هنأ الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي الشرطة العراقية ورجال قوى الامن الداخلي بمناسبة الذكرى ال ٩٩ لتاسيس الشرطة العراقية .وقال المالكي في بيان التهنئة : اتقدم باطيب التهاني واخلص التبريكات الى وزير الداخلية ورجال امننا البواسل في تشكيلات الوزارة بمناسبة حلول الذكرى الـ ٩٩ لتاسيس الشرطة العراقية ، مشيرا الى ان الاحتفاء بهذه المناسبة يرمز الى اعتزازنا الكبير برجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم الوطني بنزاهة وشرف حفاظا على سلامة الوطن وامن المواطن والعمل على سيادة القانون والقضاء على الجريمة .واوضح " إن المهام النبيلة الملقاة على عاتق جهاز الشرطة تملي علينا إلى جانب التقدير والعرفان، السعي الدائم لتوفير المناخ المساعد لزيادة قدراتها الميدانية، ومن واجب الدولة والحكومة تقديم الدعم الكامل لرجال الامن بهدف زيادة الفعالية والاحترافية القادرة على التصدي للجريمة وردع كل الانحرافات والآفات وبسط الاستقرار والامن في اوساط المجتمع.وتابع اننا اذ ننتهز هذه المناسبة نذكر بالدور الوطني والبطولي الذي يقوم به رجال الشرطة الشجعان وهم يقدمون ارواحهم ودماءهم لحفظ الامن الداخلي".وختم المالكي : الرحمة لشهداء الداخلية، والشفاء العاجل للجرحى، وحفظ الله العراق ./انتهى9

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