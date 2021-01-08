2021/01/09 | 12:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر أغطية مجاري صرف صحي في غازي عنتاب التركية، مختومة بشعار محافظة بغداد – قضاء المحمودية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المستخدمين العراقيين.

غطاء منهول صرف صحي في مدينة غازي عنتاب التركية مكتوب عليها" محافظة بغداد / مجاري المحمودية " .ترى من اتى بها ومتى ولماذا؟؟ pic.twitter.com/ZZh1D7mx8X

— jassim (@jassim53677253) January 8, 2021

ويظهر الفيديو، سيدة عراقية تسير في أحد شوارع المدينة التركية، لتتفاجئ بأغطية مجاري، مدوّن عليها “محافظة بغداد مجاري المحمودية”، قائلة “ماذا تفعل هذه هنا في غازي عنتاب؟”.

وسرعان ما اعتبر المستخدمون أنّ هناك شبهة فساد في العراق أو أن تركيا سرقت هذه المواد.

ولكن كيف وصلت هذه الأغطية إلى تركيا؟ يجيب المسؤول الإعلامي في مديرية مجاري محافظة بغداد، زكي سلمان، في تصريح صحفي قائلا إنّ “أغطية المجاري في العراق تصنعها شركات كبرى خارج البلاد”.

وتابع: “بموجب عقد مشروع مجاري المحمودية الاستراتيجي تم التعاقد مع شركة تركية لتجهيز هذه الأغطية على أن تُختم باسم محافظة بغداد ومشروع المجاري”.

ورجح سلمان أن تكون الشركة أنتجت فائضا من هذه الأغطية وتم بيعها لبلديات خارج العراق، ورغم ذلك يتساءل: “كيف ارتضت البلدية في تركيا وضع هذا الغطاء؟”.

ونفى أنّ يكون وراء هذه العملية أي شبهات فساد أو سرقة، قائلاً “هذا الكلام غير منطقي، كان من الأسهل بيعها في العراق إذا كان هناك أي صفقة غير قانونية وراء هذه الأغطية”./انتهى9

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو عراقي في تركيا يشعل جدلًا واسعًا: ماذا تفعل أغطية مجاري المحمودية في شوارع تركيا؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو عراقي في تركيا يشعل جدلًا واسعًا: ماذا تفعل أغطية مجاري المحمودية في شوارع تركيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).