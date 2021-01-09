إستئصال ورم سرطاني من فك ورقبة امرأة ثمانينية بالمدينة الطبية في كربلاء (صور)

2021/01/09 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى فريق طبي جراحي مُتخصص بمدينة

الإمام الحسين (ع) الطبية في كربلاء،

مُعاناة مريضة تبلغ من العمر (80) عاماً،

إذ نجح من إستئصال ورم يبلغ حجمه ( 8 × 5 )

سم ، في عملية جراحية ناجحة إستغرقت نحو

ساعتين تق

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