اللواء رسول: الشرطة تواصل ملاحقة من يحاول العبث بأمن النظام الداخلي

2021/01/09 | 12:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، أن الشرطة تواصل ملاحقة الجريمة المنظمة، ومن يحاول العبث بأمن النظام الداخلي.

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