مقتل 10 أطفال حديثي الولادة في حريق بمستشفى غربي الهند

2021/01/09 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر طبيب هندي أنّ عشرة من الأطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم، اليوم السبت، في حريق هائل اندلع في مستشفى بولاية مهاراشترا، أغنى الولايات الهندية، في حين عبر مسؤولون سياسيون كبار عن حزنهم لهذه الخسائر في الأرواح.

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