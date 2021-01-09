الحلبوسي مهنئاً بذكرى تأسيس الشرطة العراقية: بذلوا جهوداً تستحق التكريم

2021/01/09 | 12:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، التهاني والتبريكات لمنتسبي وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الـ (99) لتأسيس الشرطة العراقية .وقال الحلبوسي في بيان، إن “قوى الأمن الداخلي بجميع أصنافها وتشكيلاتها لعبت دورا وطنيا في معارك التحرير، وقدَّمت التضحيات الغالية، وقاتلت بشجاعة، وأدت دورا متميزا في مسك الأرض والتعاون مع المواطن في مرحلة مهمة وحسّاسة، وبذلت جهوداً تستحق الإشادة والتكريم في فرض الأمن ومواجهة التحديات التي يمرُّ بها العراق، ولا بدَّ من العمل على تعزيز قدراتها المهنية وتمكينها من الوسائل المتطورة والحديثة للارتقاء في أداء مهامها”.وأضاف البيان، “الرحمة والرضوان للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والتقدير كله للعيون الساهرة […]

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