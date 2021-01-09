2021/01/09 | 12:58 - المصدر: سفن سكاي

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قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليغا” تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه أتليتك بلباو بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكدت رابطة الدوري الإسباني أن التأجيل ناجم عن العاصفة الثلجية الكبيرة التي اجتاحت مدريد والتي تسببت في اغلاق مطار باراخاس طوال اليوم وأضرت بأرضية ملعب واندا متروبوليتانو.

وكان مقرراً أن تقام المواجهة بين أتلتيكو مدريد وضيفه أتليتك بلباو في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني بـ38 نقطة فيما يأتي بلباو في المركز التاسع بـ21 نقطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوء الاحوال الجوية تتسبب بتأجيل مباراة في الدوري الاسباني 7 SKY TV.

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