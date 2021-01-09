القبض على عصابة نفذت ١٧ عملية تجارة بالأعضاء البشرية في واسط

2021/01/09 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، السبت، عن إلقاء القبض على عصابة نفذت ١٧ عملية تجارة بالاعضاء البشرية في محافظة واسط.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود احدى عصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالاعضاء البشرية ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة واسط في وزارة الداخلية وبعد كثيف الجهد الاستخباري تم القاء القبض على ثلاثة متهمين بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد".

وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا قيامهم بـ(١٧) عملية لتجارة الاعضاء البشرية في محافظة واسط ،فضلاً عن كونهم ضمن شبكة اجرامية مختصة بتلك التجارة مرتبطة بمحافظة بغداد، كما واعترفا قيام اثنين منهم ببيع كليتيهما مقابل مبالغ مالية".وأشارت الوكالة، إلى أنه "تم توقيفهم وفق احكام المادة (١٦) من قانون الاتجار بالاعضاء البشرية حسب قرار قاضي التحقيق".

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