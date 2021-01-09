انخفاض اسعار صرف الدولار بالاسواق العراقية

2021/01/09 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار، السبت، في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية.

وسجلت بورصة الكفاح 143.600 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف ليوم الخميس الماضي في بورصة الكفاح 144.100 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار الصرف في الاسواق المحلية فقد استقرت، حيث كان سعر البيع: 144.500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء: 142.500 دينار لكل 100 دولار

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