جلسة برلمانية اليوم لقراءة أولى لمشروع موازنة 2021

2021/01/09 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

يخصص البرلمان العراقي، جلسته البرلمانية اليوم السبت، للقراءة الأولى لموازنة 2021.

وقال مقرر البرلمان العراقي، هوشيار قرداغ، في تصريح أوردته "رووداو" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "الجلسة البرلمانية ستعقد عند الـ5:00 من مساء اليوم، وستكون مؤلفة من فقرة واحدة، وهي القراءة الأولى لمشروع موازنة 2021".

كما نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب وثيقة تتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان لليوم وهي مخصصة بحسب الوثيقة للقراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة.

بدوره قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، شيروان ميرزا، إنه "حتى الآن لم ترفض أي كتلة سياسية مشروع قانون موازنة 2021، إلا أن البعض لديه ملاحظات عليها"، مشيراً إلى أنه "بعد مضي 72 ساعة على القراءة الأولى بإمكان البرلمان إجراء القراءة الثانية".

ووصل مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021 مؤخراً إلى مجلس النواب العراقي، بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، أكد في وقت سابق أن رواتب الموظفين لن تتأخر خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الموازنة بُنيت على رؤية اصلاحية قدمتها وزارة المالية، وستعمل على تنشيط القطاع الخاص.

وفي 21 كانون الاول الجاري، صوت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021 في جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.

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