2021/01/09 | 13:01 - المصدر: عين العراق

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السبت 9 يناير 2021 | 12:34 مساءً

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جمال المحمداوي يهنئ الشرطة العراقية بمناسبة عيد تأسيسها

هنأ النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي الشرطة العراقية بمناسبة عيد تأسيسها ال ٩٩.



وقال في تغريده له "نتقدم بأزكى التهاني والتبريكات الى الشرطة العراقية بمناسبة عيد تأسيسها ال ٩٩ ، واذ نحتفل اليوم بعيدهم الأغر وهم يسطرون أروع الملاحم في حفظ الأمن لجميع العراقيين".



واكد ضرورة أن يقف الجميع أجلالاً وأحترامًا لجميع منتسبي الشرطة العراقية في عيدهم السنوي وهم يواصلون نجاحاتهم.



وندعو الله ان تبقى الشرطة العراقية درعاً حصيناً وسوراً للوطن وهي تذود عن الحمى وتدفع الاذى عن عراقنا العظيم.

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