الحلبوسي يهنئ الداخلية بمناسبة الذكرى الـ (99) لتأسيس الشرطة العراقية

2021/01/09 | 13:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الـ (99) لتأسيس الشرطة العراقية.

وفيما يلي نص بيان رئيس البرلمان:

“خالص التهاني والتبريكات لمنتسبي وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الـ (99) لتأسيس الشرطة العراقية البطلة.

لقد لعبت قوى الأمن الداخلي بجميع أصنافها وتشكيلاتها دورا وطنيا في معارك التحرير، وقدَّمت التضحيات الغالية، وقاتلت بشجاعة، وأدت دورا متميزا في مسك الأرض والتعاون مع المواطن في مرحلة مهمة وحسّاسة، وبذلت جهوداً تستحق الإشادة والتكريم في فرض الأمن ومواجهة التحديات التي يمرُّ بها العراق، ولا بدَّ من العمل على تعزيز قدراتها المهنية وتمكينها من الوسائل المتطورة والحديثة للارتقاء في أداء مهامها.

الرحمة والرضوان للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والتقدير كله للعيون الساهرة من رجال ونساء شرطتنا الوطنية وهم في خدمة الشعب”.

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