إنقاذ مواطن بعد اصطدامه بعمود إنارة اثناء قيادته السيارة وسط بغداد

2021/01/09 | 13:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إنقاذ مواطن من داخل عجلته بعد اصدامها بعمود إنارة وسط العاصمة بغداد.

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