الاستخبارات تطيح بـ 'عصابة' نفذت 17 عملية للاتجار بالبشر في واسط

2021/01/09 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

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أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، الإطاحة بعصابة نفذت 17 عملية للاتجار بالبشر في محافظة واسط.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 9 كانون الثاني 2021، انه "من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود احدى عصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالأعضاء البشرية، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة واسط في وزارة الداخلية".

وأضاف البيان، أنه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري، تم القاء القبض على ثلاثة متهمين بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا قيامهم بـ (17) عملية لتجارة الاعضاء البشرية في محافظة واسط".

وأشار الى أن "عناصر العصابة كانوا ضمن شبكة اجرامية مختصة بتلك التجارة مرتبطة بمحافظة بغداد"، مؤكدا انهم اعترفوا بـ "قيام اثنين منهم ببيع كليتيهما مقابل مبالغ مالية".

وختم بالقول إنه "جرى توقيفهم وفق احكام المادة (16) من قانون الاتجار بالأعضاء البشرية حسب قرار قاضي التحقيق".

ر.إ

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