هيأة الإستثمار تنفي رفع سعر الوحدات السكنية في بسماية

2021/01/09 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تحبط نقل ملكيَّة عقار قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في الأنبارأعلنت هيأة النزاهة، اليوم الجمعة، إحباطها عمليَّة نقل ملكيَّة عقار تُقَدَّرُ مساحته بأكثر من ثمانية دوانم، موضحةً أن العقار تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وأن قيمته التقديريَّة تبلغ أكثر من أربعة مليارات دينار.

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