بالارقام: مؤشرات “غريبة” لاول مرة.. هل بدأ العراقيون يهجرون فيسبوك صوب موقع آخر؟

2021/01/09 | 13:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

"واتس اب" يبدأ العمل من "فيسبوك"

يس عراق: بغداد

كشفت احصائية حديثة عن تجاوز نسبة متابعة تويتر موقع فيسبوك لأول مرة في العراق.

وبلغت نسبة متابعة موقع twitter في العراق 26% بينما تراجعت نسبة متابعة موقع facebook الى 25% بعدما بلغت في شهر في شهر اغسطس بحدود 68%.

وحافظ موقع youtube على الصدارة بنسبة 47% على الرغم من تراجعه الكبير حيث وصل الى اكثر من 82% خلال شهر الخامس من السنة الحالية .

ويعود الارتفاع الكبير في نسبة متابعة موقع twitter الى اعتماد الكثير من الشخصيات على نقل الاخبار اعتمادا على الموقع وايضا لسهولة تعقب الاخبار المهمة والسريعة عبر الموقع .

ولا تعتمد نسبة المتابعة فقط على اعداد المشتركين في مختلف المواقع بل تشمل مقدار تكرار الدخول الى المواقع والوقت الذي يقضيه المستخدم داخل الموقع.

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