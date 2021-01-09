بشتيوان خوشناو: الفن الكوردي ليس كالسابق

2021/01/09 | 13:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان بشتوان خوشناو من مواليد قرية نازنين من المناطق المحاذية لجبل سفين في قضاء شقلاوة بمحافظة اربيل ، وقد هاجر مع عائلته الى ايران عام 1975، اكمل دراسته المتوسطة والاعدادية في ايران، وعام 1980 عاد الى كوردستان، وعام ١٩٨٣ شارك في دورة موسيقية لتعليم آلة العود.

في عام ١٩٨٥ شارك في فرقة زيرك الفنية كعازف عود لتقديم فعالية في إذاعة بغداد، وفي عام ١٩٨٧ قام بصنع العود والساز، وفي عام ١٩٩٣ سافر إلى محافظة شيراز للاطلاع على تجارب صانعي العود هناك، ومن أعماله النحت وصناعة آلاف السنطور والعود والدف والساز، وهو كاتب متميز متعدد المواهب ومشارك في العديد من المهرجانات وفي عام ٢٠٠٣ قام بتأسيس فرقة فنية وسماها باسم فرقة ساقي.



وهو خريج معهد الفنون الجميلة.

بشتوان خوشناو وفي لقاء مع قناة كلي كوردستان قال إن جميع روافد الفن تخلد الإنسان الذي يعتبر محور العملية، مشيرا الى ان الموسيقى تبقى المؤثرة على الشعور الإنساني وخاصة إذا كانت الموسيقى كلحن جيد، يكون تأثيرها أوسع ولاسيما أن العالم حينما يريدون تعريف فن شعوبهم يتم من خلال تصدير الفن والموسيقى إلى شعوب ودول العالم.

اما عن الفن بين الأمس واليوم اكد أن الفن لم يبقى على طبيعته كالسابق فضلا عن ذلك يوجد تأثيرات من الدول المجاورة بحيث تغير مساره لم يبقى على اصالته السابقة.

وفي الختام تطرق الى الموسيقى والفن وهموم الحياة وقال باعتقادي أن على الإنسان أن يوزع أمور حياته في برنامج يومي عملي للتنسيق بين الفن والعمل في البيت وإدارة الأسرة وتمشية أمور الحياة إذا أردنا أن نتفوق في المجالين.

PUKmedia / ترجمة : زيد محمود

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