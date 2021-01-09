الحلبوسي يهنئ قوى الأمن الداخلي بجميع أصنافها وتشكيلاتها بذكرى تأسيس الشرطة

2021/01/09 | 13:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الـ (99) لتأسيس الشرطة العراقية.وقال الحلبوسي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوى الأمن الداخلي بجميع أصنافها وتشكيلاتها لعبت دورا وطنيا في معارك التحرير، وقدَّمت التضحيات الغالية، وقاتلت بشجاعة، وأدت دورا متميزا في مسك الأرض والتعاون مع المواطن في مرحلة …

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