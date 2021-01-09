في واسط.. القبض على عصابة نفذت ١٧ عملية للإتجار بالاعضاء البشرية

2021/01/09 | 13:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسطاعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، القبض على عصابة نفذت 17 عملية للإتجار بالاعضاء البشرية في محافظة واسط.وذكر بيان للوكالة وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود احدى عصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالاعضاء البشرية ، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية …

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