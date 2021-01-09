2021/01/09 | 13:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، الشرطة العراقية بمناسبة الذكرى السنوية الـ99 لتأسيسها.وقال صالح في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “هذه المناسبة تدعونا لاستذكار التضحيات الكبيرة التي قدمتها تشكيلات الشرطة من أجل أمن المواطنين والسهر لحماية الأمن الداخلي وتعزيز الاستقرار في البلد، وكذلك دورهم المساند في الحرب على داعش الإرهابي، إلى …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يهنئ بعيد الشرطة: يجب الارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي لها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يهنئ بعيد الشرطة: يجب الارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).