ثلوج مدريد تتسبب بإلغاء مباراة في الدوري الإسباني

2021/01/09 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإسباني لكرة القدم "لاليغا"، السبت، عن تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو المقررة اليوم بسبب موجة الثلوج التي ضربت العاصمة مدريد.

وقال "لاليغا " في توضيح تابعه "ناس"، (9 كانون الثاني 2021) إن "تم تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو ضمن الجولة 19 من الدوري الاسباني بسبب العاصفة الجلدية التي تمر بها مدريد والتي ستؤثر على خوض المباراة بملعب واندا ميتر بولينانو اليوم".

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