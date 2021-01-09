شاهد.. اميركا تفرض عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي

2021/01/09 | 13:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض تصادر بموجبها جميع اموال الفياض في الولايات المتحدة....

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