الفتح: معاقبة أميركا للفياض استهداف جديد للحشد وصمت الحكومة “مقلق”

2021/01/09 | 13:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , السبت , ادراج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ضمن قائمة العقوبات الامريكية بانه جزء من المسلسل الأمريكي لا...

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