حمودي: نرفض وندين بشدة قرار الخزانة الامريكية بحق الفياض

2021/01/09 | 13:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس المجلس الأعلى همام حمودي رفضه لقرار الخزانة الامريكية بادراج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بقائمة العقوبات....

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