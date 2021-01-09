المالية النيابية: جميع مواد موازنة 2021 قابلة للتغيير

2021/01/09 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد

الصفار، السبت، ان جميع مواد موازنة

العام الحالي قابلة للتغيير لتعارضها

مع البرنامج الحكومي والإصلاحات

المفترضة.

وقال الصفار، بحسب صحيفة الصباح

الحكومية، "إذا انع

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