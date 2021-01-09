ترامب: لن أحضر مراسم تنصيب الرئيس يوم 20 كانون الثاني

2021/01/09 | 13:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،

أنه لن يحضر مراسم تنصيب خلفه،

الديمقراطي جو بايدن، التي من المقرر أن

تجري يوم 20 كانون الثاني.

وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر": "لكل

من طرح هذا السؤال، أنا لن أح

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