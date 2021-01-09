إرسال 26 مصاباً من جرحى تظاهرات تشرين للعلاج في الخارج

2021/01/09 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

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أمانة مجلس الوزراء: إرسال الوجبة الثانية لجرحى التظاهرات للعلاج في الخارج

أمانة مجلس الوزراء: عدد جرحى التظاهرات المغادرين إلى الهند يبلغ 26 مصاباً

أمانة مجلس الوزراء: الوجبة الثالثة لجرحى التظاهرات سترسل خلال أسبوعين للعلاج في الخارج

يتبع.



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