بمناسبة ذكرى تاسيس الشرطة العراقية ...انطلاق استعراض قوات وزارة الداخلية بحضور الكاظمي

2021/01/09 | 13:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بدأ قبل قليل استعراض قوات وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى تاسيس الشرطة العراقية الـ99 ، في مقر كلية الشرطة بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي"./انتهى9

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