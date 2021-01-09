2021/01/09 | 13:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على عصابة نفذت (١٧) عملية تجارة بالاعضاء البشرية في محافظة واسط.وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " انه من خلال ورود معلومات استخباراتية عن وجود احدى عصابات الجريمة المنظمة من المتاجرين بالاعضاء البشرية ، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات في واسط ، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري تم القاء القبض على ثلاثة متهمين بالتعاون مع مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب بغداد".واوضح انه من خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا قيامهم بـ(١٧) عملية لتجارة الاعضاء البشرية في محافظة واسط ،فضلاً عن كونهم ضمن شبكة اجرامية مختصة بتلك التجارة مرتبطة بمحافظة بغداد، كما واعترفا قيام اثنين منهما ببيع كليتيهما مقابل مبالغ مالية ، حيث تم توقيفهم وفق احكام المادة (١٦) من قانون الاتجار بالاعضاء البشرية حسب قرار قاضي التحقيق ./انتهى9

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