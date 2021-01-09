هيئة الاستثمار تخرج من صمتها.. ماقصة رفع اسعار شقق بسماية؟

2021/01/09 | 14:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نفت الهيأة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، رفع سعر الوحدات السكنية في بسماية، مؤكدة عدم وجود انعكاسات مالية لقرار تغيير سعر صرف الدولار.

وقالت رئيسة الهيأة الوطنية للاستثمار سها داوود نجار في تصريح صحفي، إنه “لم يصدر عن الهيأة قرار برفع سعر الوحدات السكنية فى بسماية، سواء التي تمَّ بيعها أو المنفذة حديثاً، نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.

وأضافت أن “الهيأة تلفت عناية المواطنين بأن تكلفة الجزء الحالي من المشروع والمكون من 35 ألف وحدة سكنية قد تم تسديدها على سعر الصرف القديم 1.180 لذلك لا يوجد انعكاسات مالية على كلفة المشروع في هذه المرحلة”، مشيرة إلى أنه “من المتوقع الانتهاء من تنفيذ وتسليم الـ 35 ألف وحدة فى نهاية العام 2022 وستبقى الأسعار على ما هي عليه”.

يذكر أنه انتشرت خلال هذه الأيام، في مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن نية هيأة الاستثمار الوطنية تغيير أسعار الوحدات السكنية في مشروع بسماية.

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