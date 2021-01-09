2021/01/09 | 14:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أوقفت شركة "غوغل" شبكة المحادثات الاجتماعية "بارلي" من متجر "بلاي ستور" الخاص بها، اليوم السبت، بسبب فشلها في إزالة "المحتوى الفظيع" من منصات "التعبير الحر".

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