رصد أول إصابة بالفيروس المتحوّر في ألبرتا

2021/01/09 | 14:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجّلت مقاطعة ألبرتا حالة من فيروس كورونا المتحوّر الذي كان رُصِد في وقت سابق بجنوب أفريقيا، وهي أوّل إصابة من هذا النوع على الأراضي الكنديّة، حسب ما أعلنت مسؤولة السلطات الصحّية في المقاطعة.

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