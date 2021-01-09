هيئة الاستثمار تنفي رفع أسعار الوحدات السكنية بمجمع بسماية

2021/01/09 | 14:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجمع بسماية

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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أصدرت هيئة الاستثمار الوطنية، السبت، توضيحا بشأن الأنباء عن رفع سعر الوحدات السكنية في مجمع بسماية، فيما أكدت عدم وجود انعكاسات مالية لقرار تغيير سعر صرف الدولار.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم، 9 كانون الثاني 2021، "انتشرت خلال هذه الايام، في مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن نية هيئة الاستثمار الوطنية تغيير أسعار الوحدات السكنية في مشروع بسماية".

ونقل البيان عن رئيسة الهيئة، سها النجار، قولها إنه "لم يصدر عن الهيئة قرار برفع سعر الوحدات السكنية في بسماية، سواء التي تم بيعها أو المنفذة حديثاً، نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية".

وأضافت النجار، أن "تكلفة الجزء الحالي من المشروع والمكون من 35 ألف وحدة سكنية قد تم تسديدها على سعر الصرف القديم 1,180 لذلك لا يوجد انعكاسات مالية على كلفة المشروع في هذه المرحلة".

وتابعت، أنه "من المتوقع الانتهاء من تنفيذ وتسليم الـ 35 ألف وحدة في نهاية عام 2022 وستبقى الأسعار على ما هي عليه".

وأشارت الى أن "الهيئة تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار سعر الوحدات السكنية في المراحل اللاحقة عن طريق إيجاد سبل تخفيض كلفة البناء".

وأكدت أن "هيئة الاستثمار ستقوم بالإعلان قريبا عن التعليمات الجديدة لبيع الوحدات السكنية والتي تتضمن خفض الدفعة المقدمة وسعر الفائدة ومدة التسديد عند الانتهاء من التفاوض مع المصارف المقرضة".

ر.إ

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