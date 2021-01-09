القبض على ثلاثة ارهابيين في صلاح الدين

2021/01/09 | 14:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

ألقت مفارز استخبارات صلاح الدين ،اليوم السبت، القبض على ثلاثة إرهابيين منتمين لعصابات داعش شاركوا بتنفيذ عدة عمليات ضد القوات الأمنية.

وذكر بيان صدر عن وزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع) ،أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "المتهمين عملوا بما يسمى قاطع سامراء تحت كنى وأسماء مختلفة ،واعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

وتابع البيان أنه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهة الطلب بوصل استلام إصولي".

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