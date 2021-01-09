مجلة امريكية تسخر من اتباع ترامب : القطعة المنهوبة من الكونغرس يجب ان تعرض في المتحف العراقي

2021/01/09 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، السبت، بتغريدة لمراسلة مجلة فايس الامريكية هند حسن والتي اقترحت فيها بشكل ساخر ان يتم عرض القطع الفنية المنهوبة من مبنى الكونغرس في المتحف العراقي .ونقلت مجلة فايس في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن التغريدة التي هاجمت فيها المراسلة هند ، الامبريالية الامريكية بشكل ساخر قائلة إن ” القطع الأثرية المنهوبة التي تم الاستيلاء عليها عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي يجب أن تظهر في المتحف العراقي”.واضافت بتغريدة اخرى سخرت فيها من الحادث ومن السرقات الامريكية للاثارالعراقية بالقول ” آمل أن تظهر هذه القطع الأثرية الأمريكية المنهوبة في متحف بغداد الوطني العراقي وأن يتم الاحتفاظ بها هناك إلى أجل غير مسمى للحماية وكذلك من أجل متعة المشاهدة الثقافية للسكان المحليين”.وتابع التقرير انه “سرعان ما انضم الكثيرون الى المقترح مطالبين ايضا بظهور القطع المنهوبة في المتحف البريطاني ايضا الذي اتُهم بأنه “أكبر مستلمي الممتلكات المسروقة في العالم أو في مكان آخر بحجة الحماية لأنه لا يمكن أبدًا عرض القطع الاثرية بأمان في اوطانها الاصلية “.وقال احد المستخدمين ساخرا ” لقد هرع الامريكان لغزو البلدان الاخرى وانتهى بهم الحال الى غزو بلدهم “، فيما كتب آخر ساخرا إن ” الأمريكيين كانوا مشغولين جدًا في تصدير الديمقراطية إلى البلدان الاخرى ونسوا ابقاء البعض منها لأنفسهم “.وكانت صور قد ظهرت بعد اجتياح انصار ترامب لمبنى الكونغرسو انتشرت صورة لأحد الرجال المتورطين وهو يحمل منبر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على ظهره، فيما يشار الى أن الالاف القطع الاثرية العراقية قد نهبت في اعقاب الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 ولم يتم اعادة الكثير منها ابدا بعد ذلك .



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