الزعيم الكوري الشمالي: الولايات المتحدة “العدو الأكبر” لكوريا الشمالية

2021/01/09 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، أنّ الولايات المتّحدة تمثّل العدوّ الأكبر لدولته المزوّدة بالسلاح النووي.

وتأتي هذه التصريحات قبل أقل من أسبوعين من تنصيب الرئيس الأميركي الجديد، وفي وقت شهدت العلاقات بين كيم والرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب اضطرابا.

ومن دون أن يسمي بايدن، قال كيم جونغ أون أيا يكن الشخص الموجود بالسلطة في الولايات المتحدة، فإن الطبيعة الحقيقية لسياسته ضد كوريا الشمالية لن تتغير أبدا.

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