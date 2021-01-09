2021/01/09 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، بإتلاف مواد غذائية مخالفة في جمرك القائم الحدودي.وقالت الهيئة، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه: أن “كوادرها في جمرك القائم الحدودي قاموا باتلاف مواد غذائية مخالفة (بامية مجمدة)”.وأوضح البيان، أن “عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك تعلن اتلاف مواد غذائية مخالفة في جمرك القائم المركز الخبري الوطني.

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