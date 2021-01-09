غرب كوردستان يسجل 24 اصابة جديدة بكورونا

2021/01/09 | 14:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم السبت، عن تسجيل 24 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تسجيل 24 اصابة جديدة " 13 ذكور و11 اناث" خلال الـ 24 ساعة ماضية، لافتة الى ان الاصابات توزعت كالاتي:

الحسكة: 4، قامشلو 7، ديرك 8، كركي لكي/معبدة 1، تربسبيه 1، الرقة 1، الشهباء 2.

واضافت: ان عدد حالات الوفاة، حالة واحدة، لافتة الى ان اجمالي الاصابات بالفايروس 8227 بضمنها 283 حالة وفاة و1158 حالة شفاء.

PUKmedia غرب كوردستان

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