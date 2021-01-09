مفوضية الانتخابات تفتح باب التسجيل امام الكيانات والاحزاب

2021/01/09 | 14:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم السبت، باب التسجيل للأحزاب الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021.

المفوضية تواصل تسجيل الكيانات والاطراف السياسية اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 كانون الثاني ولغاية يوم السبت 16 من نفس الشهر.

وكان مجلس النواب قد صوت في تشرين الاول المنصرم على قانون الانتخابات وفق الدوائر المتعددة، وعددها 83 دائرة انتخابية بعدد كوتا النساء في البرلمان، كما صوت في كانون الاول المنصرم على قانون تمويل هذه الانتخابات، ولم يبق عائقا أمام اجراء الانتخابات سوى اقرار قانون المحكمة الاتحادية.

وجرت آخر انتخابات برلمانية عراقية في شهر ايار عام 2018،

PUKmedia متابعة

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