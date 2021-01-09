عاجل | وزارة النقل الاندونيسية تعلن فقدان الاتصال بطائرة بوينغ737 التي تقوم برحلة داخلية

2021/01/09 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة النقل الاندونيسية تعلن فقدان الاتصال بطائرة بوينغ 737 تقوم برحلة داخلية

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