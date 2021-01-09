العراق: منبر الذهب يثير غضبا

2021/01/09 | 14:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، اعتماد منبر مرصّع بالذهب في حسينية افتتحت مؤخراً بأنه "جريمة شنعاء بحق التشيّع والمذهب"....

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