اسعار الدولار تواصل الهبوط في الأسواق العراقية

2021/01/09 | 14:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تتذبذب اسعار صرف الدولار امام الدينار في الاسواق العراقية منذ ساعات صباح اليوم السبت.

وافتتحت بورصة الكفاح سعر الدولار بـ143,600، قبل أن تعود لينخفض بشكل متدرج نحو 141,500، فيما يبلغ حاليًا 142,450.

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